João Azevêdo oficializa promoção de 496 policiais e bombeiros militares

O governador João Azevêdo oficializou, nesta segunda-feira (23), a promoção de 455 cabos da Polícia Militar e 41 do Corpo de Bombeiros à graduação de sargentos, dando continuidade à ascensão profissional dos militares por tempo de serviço.

A solenidade aconteceu no Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa.

Na gestão do governador João Azevêdo o tempo de serviço na graduação de cabo diminuiu de 10 para 7 anos.

Ao completar esse período, os militares passaram por um curso de habilitação de sargentos e foram promovidos, após autorização do chefe do Executivo.

Na oportunidade, o governador foi homenageado pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros com o Brasão da Família e a medalha do mérito nacional, e ressaltou que o governo realizou mais de 15 mil promoções nas Forças de Segurança desde 2019.

Ele também autorizou 119 novas promoções por merecimento e antiguidade que serão publicadas no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (31). O gestor ainda anunciou que encaminhará no início do próximo ano a Lei Orgânica da Polícia Militar para a Assembleia Legislativa.

“Quem ingressa nas Polícias Militar, Civil e Penal, no Corpo de Bombeiros tem como expectativa o crescimento na carreira, por isso reduzimos o tempo de promoções de soldado para cabo e de cabo para sargento, de 10 para 7 anos com o objetivo de motivar a tropa e isso resulta nos bons números da nossa Segurança, que é a melhor do Norte/Nordeste”, frisou.

O gestor também destacou mais ações de valorização das tropas. “Nós realizamos concursos públicos para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, além dos investimentos em armamentos, equipamentos, tecnologia e infraestrutura para termos resultados cada vez melhores”, acrescentou.

O secretário da Segurança e da Defesa Social, Jean Francisco Nunes, evidenciou o fortalecimento das Forças de Segurança do Estado que recebem investimentos em infraestrutura e na valorização profissional.

“O Governo do Estado investe além da tecnologia e estrutura física, a exemplo dos Centros Integrados de Comando e Controle de João Pessoa, Campina Grande e Patos, na valorização das pessoas e essa promoção é a materialização do sentimento de justiça com as corporações, resultado da sensibilidade do governador que resolveu um problema histórico”, comentou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Sérgio Fonseca, evidenciou que as promoções são mais uma conquista da instituição na gestão do governador João Azevêdo. “Anteriormente, as promoções aconteciam a cada 10 anos e o governador reduziu esse interstício para 7 anos, permitindo que, após 14 anos, os nossos soldados cheguem à graduação de 3º sargento. É um presente de Natal para a nossa tropa porque essa ascensão funcional dá ao militar um ganho real em seus vencimentos, motivando os profissionais e quem ganha com isso é a população”, declarou.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Marcelo Araújo, afirmou que os atos de hoje são um reconhecimento do trabalho dos militares em prol da sociedade. “Esse é um momento muito importante para a nossa corporação que celebra essa ascensão funcional dos nossos militares, uma forma também de motivar a dedicação da nossa tropa com o sistema de Segurança Pública. Nós tivemos esse ano a assinatura da nossa Lei Orgânica pelo governador João Azevêdo que permitiu o maior número de promoções da nossa história”, sustentou.

O 3º sargento do Comando Regional da Polícia Militar de Patos, Ricardo Figueiredo, comemorou a promoção. “A Polícia Militar da Paraíba me proporcionou tudo que eu tenho hoje, é uma instituição que eu amo e admiro e hoje estou muito feliz por receber essa promoção, que é um orgulho para mim e para todos os meus companheiros”, disse.

O mesmo sentimento foi compartilhado pelo 3º sargento Sandro Medeiros, que serve no 9º BBM. “É uma valorização profissional, é importante a gente ascender na profissão. Esperei por esse momento e finalmente ele chegou e eu me sinto extremamente realizado com a promoção e com a função que exerço”, falou.

Prestigiaram a solenidade os deputados estaduais Hervázio Bezerra e João Gonçalves; o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra; o vereador de João Pessoa, Zezinho do Botafogo; o comandante do 1º Grupamento de Engenharia, general de Brigada, Alessandro da Silva; o subcomandante da Polícia Militar, coronel Ronildo Souza; o secretário executivo da Administração Penitenciária, João Paulo Barros; a delegada-geral adjunta Cassandra Duarte; o secretário-chefe da Casa Militar do Governador, coronel Marques Júnior; e o superintendência do Detran, Isaías Gualberto.