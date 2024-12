Circulação do transporte coletivo em João Pessoa será alterada na véspera e Dia de Natal

A Semob-JP informa que nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25) vai ter ajuste na circulação do transporte coletivo da Capital.

Na terça-feira (24), as empresas estarão operando com quadro de sábados. No entanto, este dia terá o reforço das linhas I004, 003, 702 e 402, que normalmente não operam aos sábados. Já na quarta-feira (25), a operação vai circular com quadro de feriado.

“Agentes de mobilidade estarão monitoramento a demanda de passageiros durante todo o dia para prestar um melhor serviço no transporte público”, explicou Expedito Leite Filho, superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa.