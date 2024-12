A partir desta segunda-feira (23), o Centro Especializado de Dispensação de Medicamentos Excepcionais (Cedmex) de Campina Grande passa a atender em um novo endereço. Agora, os usuários devem dirigir-se à Rua Tavares Cavalcante, nº 149, no Centro, para acessar os serviços da unidade.

A nova sede foi projetada pelo governo da Paraíba para oferecer mais conforto e agilidade no atendimento, contando com ambientes modernos e acessíveis, como sala de espera climatizada, banheiros adaptados e um setor de cadastro bem estruturado.

De acordo com a diretora do Cedmex Campina Grande, Priscila Freire, o atendimento continuará no mesmo horário, das 8h às 16h, com entrega de fichas até as 15h30.

“A partir de hoje, nosso novo endereço é no Centro de Campina Grande. Então, nossos usuários e quem precisa se dirigir ao Cedmex é na rua Tavares Cavalcante, número 149. Fica na mesma rua do Hotel Serrano e próxima à rodoviária velha. O horário vai continuar o mesmo, pessoal. Das 8 da manhã às 4 horas da tarde. A gente entrega a ficha até as 3 e meia da tarde”, explicou a diretora.

O Cedmex é responsável pela assistência farmacêutica a Campina Grande e mais 41 municípios próximos, disponibilizando 174 medicamentos em 335 apresentações para o tratamento de 102 condições clínicas, incluindo doenças raras.

A população também pode buscar informações pelos telefones (83) 98795-5832 e (83) 3344-5456, ou acessando o Portal da Cidadania para orientações fornecidas sobre a obtenção de medicamentos.

