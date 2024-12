Campina Grande tem mais de 23 mil postes com iluminação em LED

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Gerência de Iluminação Pública (Geil) da Secretaria de Obras (Secob), encerrou 2024 com avanços significativos na modernização e expansão do parque de iluminação pública.

Desde o início da gestão foram instalados 23.449 pontos de LED, sendo 7.229 somente neste ano. O investimento de R$ 15,4 milhões foi direcionado à expansão e manutenção da rede, trazendo melhorias na segurança, eficiência energética e sustentabilidade.

Foram registrados 11.742 pedidos, via call center, ao longo do ano, com o mês de janeiro concentrando a maior demanda (1.696 atendimentos). Os locais mais atendidos foram Três Irmãs (1.117), Malvinas (891) e o distrito de São José da Mata (697). Na instalação de LED, as zonas oeste (2.371 pontos), sul (1.697) e norte (940) se destacaram, assim como avenidas principais, a exemplo da Manoel Tavares, Floriano Peixoto e Plínio Lemos.

Os bairros Malvinas, Liberdade e o distrito de São José da Mata lideraram as novas instalações, evidenciando a descentralização das melhorias. Outro destaque foi a conclusão do projeto de eficientização realizado em parceria com o Procel RELUZ, iniciado no ano passado e finalizado neste ano, consolidando ações sustentáveis e econômicas.

“Realizamos a manutenção completa do Parque Evaldo Cruz, mantendo em perfeito funcionamento todo o sistema luminotécnico. Implantamos luminárias de LED em diversas áreas da cidade, o que trouxe maior eficiência energética, economia e mais segurança para os cidadãos e transeuntes. Além disso, avançamos com a implantação de pontos de iluminação por meio de um programa de eficientização em parceria com um consórcio. Atualmente, também estamos executando e mantendo o projeto Natal Iluminado, que é de nossa responsabilidade”, destacou Renan Loureiro, coordenador de Iluminação Pública de Campina Grande.

Com esses resultados, Campina Grande segue avançando na modernização da sua infraestrutura urbana, garantindo mais segurança, economia e sustentabilidade para a população.