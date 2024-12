Bruno destaca importância de parcerias para o desenvolvimento de Campina

O prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), reafirmou a necessidade de parcerias institucionais para o avanço do município em entrevista ao programa Ideia Livre, da Rede Ita, no último dia 17.

Durante a conversa, ele enfatizou a relevância de manter um diálogo contínuo com os governos estadual e federal, bem como com representantes no Congresso Nacional, para viabilizar projetos essenciais para a cidade.

“Os municípios precisam de parcerias com a União, com o Governo Federal. E isso a gente faz através do relacionamento direto com os entes, com o Governo, com o Ministério, também contando com a contribuição dos nossos representantes do Congresso. Por isso é importante a presença, o apoio político dos nossos senadores, dos nossos deputados”, destacou Bruno, citando nomes como os senadores Veneziano Vital do Rêgo e os deputados Romero Rodrigues e Hugo Motta.

O prefeito também pontuou que as relações institucionais devem estar acima de divergências partidárias.

“Passadas as eleições, essas relações não podem estar restritas ao fato de o gestor local ser aliado ou não, ser aliado ou opositor. No final das contas, a população de Campina Grande não tem absolutamente nada a ver com a visão política que o governador tem, que o prefeito tem. É uma obrigação institucional da nossa parte nos relacionarmos e termos eventualmente parcerias”, afirmou.

Bruno ainda mencionou ações concretas que ilustram essa cooperação, como a destinação de terrenos pela prefeitura para obras do governo estadual, incluindo a construção do Hospital de Clínicas. Ele garantiu que continuará buscando apoio político e técnico nos próximos quatro anos para impulsionar o desenvolvimento de Campina Grande.