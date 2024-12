Podcast: STTP destaca a programação natalina em Campina Grande

No quadro “Trânsito e Mobilidade Urbana” do programa Conexão Caturité, Carlos Arthur, gerente administrativo e financeiro da STTP, detalha as novidades da iniciativa “Pedal Natalino”.

O evento, que já é uma tradição, é um pedal iluminado que percorre 15 km, passando pelos principais pontos decorados de Natal em Campina Grande, como o Açude Velho e o Parque Evaldo Cruz.

O evento começa às 19 horas, com concentração em frente à sede da STTP, na Avenida Brasília.

A inscrição ainda pode ser feita através do Instagram da STTP, e os participantes terão a oportunidade de ganhar brindes mediante a doação de brinquedos para instituições de caridade.

Carlos também destacou o Coral da STTP, que realiza apresentações natalinas em vários pontos da cidade. No próximo dia 21, o grupo se apresentará no Centro de Artesanato às 17h, e no sábado (23), no Natal Iluminado, no Parque Evaldo Cruz.

Ouça o podcast completo abaixo