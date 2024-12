Morre empresário campinense que atuou no ramo farmacêutico

Morreu neste sábado, na Clínica Santa Clara, em Campina Grande, aos 90 anos, o empresário Sebastião Galdino da Costa, natural da cidade de Piancó, mas há muitas décadas estabelecido em Campina. Ele estava internado havia vinte dias.

Seu filho e também empresário Fábio Galdino relatou resumidamente a trajetória do pai:

“Meu pai, um sertanejo corajoso, trabalhador, visionário e dedicado, oriundo de Piancó, chegou a Campina Grande há praticamente 70 anos, onde aprimorou seus conhecimentos. Casou com a professora Maria Helena, teve três filhos – Selena, Fábio e Ana Rita.

“Ele fundou a Farmácia Galdino, juntamente com seu irmão Antônio. Em seguida, a Farmácia Confiança. Logo depois a Droga Vista, em Atacado. No varejo inovou na cidade, sendo o pioneiro no autoatendimento e vendas no crediário. Depois veio a Belafarma.

“Sempre um apaixonado por Campina!”

O sepultamento ocorreu no final da tarde deste sábado no cemitério da cidade de Piancó.