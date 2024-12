Conversa de barbeiro: os papos que surgem nos salões durante o trato no visual

O ambiente descontraído das barbearias é palco de muito mais do que cortes de cabelo e barbas bem feitas. Conversas sobre relacionamento, esportes, negócios e até questões pessoais ganham espaço durante os atendimentos.

A Rádio Caturité FM conversou com dois profissionais da área, o barbeiro Caio Felipe e a barbeira Mariana Araújo, para entender como os clientes se sentem à vontade para compartilhar suas histórias e trocar ideias.

Caio Felipe, barbeiro há sete anos, destaca que a confiança criada ao longo do tempo é essencial para as conversas fluírem naturalmente. “Tenho clientes que me acompanham desde o início, há seis anos. Isso cria uma intimidade que permite falar sobre tudo: relacionamentos, vida pessoal, finanças, e até questões mais profundas. Eu sempre digo que o barbeiro hoje é quase um psicólogo. A gente precisa estar preparado para ouvir de tudo, desde política até questões espirituais”, conta Caio.

Já Mariana Araújo, que atua em um ambiente predominantemente masculino, observa que a relação vai além da simples prestação de serviço. “A gente cria laços, amizades. Muitos clientes se abrem, falam da vida e até desabafam. Apesar de existir um certo filtro em algumas conversas por eu ser mulher, outros clientes falam de tudo sem reservas. Acho interessante porque acabo entendendo melhor o universo masculino, e isso fortalece a conexão”, comenta.

Ambos concordam que o segredo para criar esse espaço de confiança é deixar o cliente à vontade. “A troca é fundamental. A gente conversa, dá conselhos e interage. Isso faz o cliente voltar, não só para cortar o cabelo, mas para continuar um papo ou desabafar sobre algo novo”, reflete Mariana.