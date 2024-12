Unimed Campina Grande celebra 53 anos com programação especial

Nesta sexta-feira, 20 de dezembro, a Unimed Campina Grande completa 53 anos de fundação e preparou uma programação especial para marcar a data.

A celebração inclui uma cantata natalina na sede administrativa da cooperativa, no bairro do Alto Branco, com a participação do coral Coro e Encanto, regido pelo maestro Lemuel Guerra, além de mensagens de líderes religiosos. O evento é aberto ao público e acontece a partir das 18h.

Durante entrevista à Rádio Caturité FM, o gerente comercial e de marketing da Unimed Campina Grande, Gustavo Lucena, destacou a importância da data para a história da cidade.

“São 53 anos de fundação da nossa Unimed Campina Grande e a gente não poderia deixar passar essa data em branco. Hoje, temos uma linda programação aberta a todos os nossos clientes e à comunidade local para marcar esse dia com muita paz, muita saúde e com o nosso coração grato a Deus por esses anos de contribuição para nossa cidade.”

Gustavo explicou que a Unimed Campina Grande é uma cooperativa singular dentro do sistema nacional Unimed, atendendo milhares de clientes na região e contando atualmente com 740 médicos cooperados.

“O que começou com 37 médicos e uma ideia, hoje é uma rede gigantesca que continua buscando incrementos para oferecer assistência à saúde com qualidade,” afirmou.

Além de celebrar o aniversário, a Unimed também reforçou o compromisso com projetos futuros, como a construção do hospital próprio, que segue em planejamento. Gustavo aproveitou para convidar toda a comunidade a participar das comemorações. “Este é um dia de entusiasmo e de fé. Reunimos cooperados, clientes, colaboradores e o público em geral para celebrar com boa música e mensagens de esperança, preparando nossos corações para este Natal.”

Com mais de meio século de serviços dedicados à saúde e à qualidade de vida, a Unimed Campina Grande se consolida como uma referência no setor e reafirma sua missão de cuidar com excelência dos campinenses.