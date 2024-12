A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP) está promovendo a campanha educativa “Desacelera”, com o objetivo de reduzir acidentes e humanizar o trânsito na cidade. A iniciativa, lançada em novembro, faz parte do Penatrans, uma política nacional criada em 2018 que visa reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2030, com base nos números de 2020.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o agente da STTP Marcos Welber explicou que o projeto envolve um grupo de trabalho formado por agentes de trânsito habilitados que realizam ações educativas em diversas frentes.

“No mês de novembro, focamos em motociclistas, condutores de automóveis, ciclistas e pedestres, destacando infrações como ultrapassagens indevidas em áreas críticas da cidade, como a Avenida Juscelino Kubitschek e a Manoel Tavares. Durante esse período, realizamos mais de 4 mil abordagens, despertando a consciência dos usuários sobre a importância de um trânsito mais seguro e humanizado”, afirmou.

O agente destacou que a campanha não se limita à fiscalização e conscientização imediata. A proposta inclui intervenções em escolas e universidades, além de discussões sobre a criação de uma infraestrutura mais segura, com modelos de vias que reduzam riscos.

“Nosso objetivo maior é despertar a conscientização das pessoas para um trânsito mais humanizado. Queremos que o ‘Desacelera’ se torne uma política permanente, integrada às ações da STTP, e não apenas uma iniciativa pontual de final de ano”, ressaltou Marcos.