Prefeito de João Pessoa destaca a valorização do Centro Histórico

O prefeito Cícero Lucena destacou a valorização do Centro Histórico de João Pessoa com a entrega do Convento São Frei Pedro Gonçalves, conhecido como ‘Conventinho’, no bairro do Varadouro, na tarde desta sexta-feira (20). O espaço foi revitalizado numa parceria entre a Prefeitura de João Pessoa e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A solenidade contou com a participação do cônsul geral da França para o Nordeste, Serge Gas; do vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro; do bispo auxiliar da Arquidiocese da Paraíba, Dom Alcivan Tadeus; dentre outras autoridades.

“A revitalização desse prédio foi pensada para ele ser um equipamento que vai contribuir muito e vai marcar o novo Centro Histórico de João Pessoa. Com a criação do projeto ‘Viva o Centro’, fizemos uma parceria com o Governo do Estado e outros órgãos para dar uma nova vida a essa região da cidade. E já estamos conseguindo isso. Destacar também a parceria com o Governo Federal, Arquidiocese da Paraíba, Iphan e iniciativa privada. Todos fizeram sua parte para transformar esse local”, destacou o prefeito.

Cícero Lucena ainda frisou que outros prédios e espaços públicos do Centro Histórico estão sendo revitalizados. “Novas escolas e creches municipais; a construção da nova sede da Guarda Civil Metropolitana, no antigo prédio da Prefeitura; o Paço Municipal, que será entregue no início do próximo ano com o Gabinete do Prefeito; o Palácio de Despachos do Governo da Paraíba no prédio antigo do Comando Geral da Polícia Militar; Teatro Santa Roza já recuperado; Praça Pedro Américo; Parque Tecnológico; a Fábrica Matarazzo. Eu acredito que, somado aos incentivos fiscais, isso simboliza que o poder público está atuando e temos que celebrar”, afirmou.

O cônsul geral da França para o Nordeste, Serge Gas, falou sobre as parcerias do seu país com a Capital paraibana.

“Temos várias parcerias com a cidade de João Pessoa e o Estado da Paraíba para a área de mobilidade urbana, onde foram feitos investimentos da Agência Francesa de Desenvolvimento. E agora com a Cidade da Imagem, acredito que vai formar muitos estudantes e fazer esse intercâmbio cultural entre a França e João Pessoa”, disse.

O vice-governador Lucas Ribeiro também destacou que a parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de João Pessoa fortalece o Centro Histórico da Capital. “Esta semana, João Pessoa ganhou dois presentes. Na segunda-feira, nós inauguramos a sede da Secretaria da Mulher, também num prédio histórico aqui no Centro, e agora fechamos a semana, aqui ao lado do prefeito Cícero, fazendo a entrega do Conventinho. Então, realmente é um presente para a cidade, que fortalece o Centro, resgata a nossa história e a nossa cultura”, falou.

Valor histórico – O Convento São Frei Pedro Gonçalves foi construído no século XX e serviu de residência para os frades franciscanos e também abrigo para o Colégio Seráfico da Nóbrega. A partir de 1999, passou a ser administrado pela Arquidiocese da Paraíba. No final de 2008, foram iniciados os trabalhos para a recuperação do Convento com recursos próprios da Prefeitura de João Pessoa. A obra foi parada em 2019 sem ter sido concluída na totalidade. O prefeito Cícero Lucena, ao assumir o cargo em 2021, encontrou obras paralisadas e iniciou esforços para retomar os serviços.

“Nós sabemos que aqui é um local histórico, onde os franciscanos moraram aqui no ‘Conventinho’. E hoje a igreja, com essa parceria, faz com que isso aqui seja revitalizado. Ou seja, mantendo a arquitetura, mantendo a história e, sobretudo, sendo útil ao público. A Igreja, que também é uma forte parceira na cultura, que fomenta a cultura e a sua história, faz a parceria para que o espaço seja reutilizado e, sobretudo, para manter a característica estrutural, que é fundamental que se mantenha nos tempos de hoje”, ressaltou o bispo auxiliar da Arquidiocese da Paraíba, Dom Alcivan Tadeus.

“O Governo Federal se faz presente nessa solenidade para ressaltar o valor histórico e cultural desse espaço, que é o Conventinho. Aproveito para parabenizar o prefeito Cícero Lucena, que está transformando o Centro Histórico da nossa cidade, que era tão marginalizado. E agora estamos vendo investimentos de verdade em todas as regiões e temos muito que avançar nos próximos anos”, falou Giovanni Giuseppe Marinho, superintendente regional do Patrimônio da União na Paraíba (SPU).

Valor estrutural – O investimento total foi na ordem de R$ 6,3 milhões, divididos entre os parceiros. O espaço tem 2,7 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em dezenas de salas, salões, pátios, jardins e anfiteatro, aliando atividades de turismo, cultura e educação.

“Nós estamos revitalizando todo o Centro Histórico, revitalizando os prédios e trazendo mais conforto para a população. Esse prédio aqui, que vai ser a Cidade da Imagem, vai produzir muita mão de obra para a nossa cidade e vai mostrar muito orgulho de poder estar aqui realizando os sonhos. Sonho esse que não é da Prefeitura de João Pessoa, não é do governador João Azevêdo, mas o sonho da cidade que buscava que o Centro Histórico voltasse a viver e reviver”, ressaltou o vice-prefeito Leo Bezerra.

“A obra estava paralisada, abandonada, muito deteriorada. Nós tivemos que fazer todo o levantamento, todos os contatos que precisavam ser feitos. Depois, nós pegamos todo o licenciamento junto ao Iphan, que acompanhou essa obra desde o início. Aí nós fomos para licitação e contratação. Foi uma obra não tão rápida, que a obra de restauro não é tão rápida, já que são muitos os detalhes. Mas felizmente, em véspera de Natal, a Prefeitura de João Pessoa entrega esse belíssimo equipamento à cidade”, explicou o secretário municipal da Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão.

Valor turístico – O espaço criará um grande diferencial no cenário cultural, turístico e artístico do Centro Histórico da Capital. Trata-se de uma edificação histórica, localizada nas proximidades de outros equipamentos bem conhecidos e consolidados, a exemplo do Hotel Globo e da Igreja de São Frei Pedro Gonçalves.

O secretário de Turismo de João Pessoa (Setur), Daniel Rodrigues, revelou que o Conventinho será um ponto turístico importante para o Centro Histórico da cidade. “Nós vamos trazer as excursões, principalmente as excursões que vêm dos estados vizinhos, para que essas pessoas entrem e conheçam a história do Conventinho, assim como o Centro Cultural São Francisco, Centro de Atendimento ao Turista, a General Osório, o Parque Solon de Lucena. Tenho certeza que o Conventinho só vem a colocar cereja no bolo, aqui no Centro Histórico, e formatar essa opção turística tão importante para a cidade de João Pessoa”, comentou.

Valor cultural – O Conventinho tem grande importância para a cidade de João Pessoa como equipamento capaz de abrigar inúmeras atividades artísticas e culturais que ajudarão a dar nova vida ao Centro Histórico da Capital. No local, vão funcionar uma Escola de Artes, uma Biblioteca Municipal e outros equipamentos já pactuados com o Iphan, a exemplo de espaços para apresentações, exposições e de convivência com praças e pátios internos, anfiteatro, auditório e galerias de arte.

“Nós não temos dúvida que isso aqui vai ser o grande marco na retomada da restauração e revitalização do nosso Centro Histórico. O nosso conceito é que aqui deve ter uma espécie de hub de lazer, cultura, negócios e também de empreendedorismo. De maneira que a gente possa dar multiuso a esse equipamento, incluindo também uma biblioteca pública municipal”, revelou Marcus Alves, diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope).

Cidade da Imagem – A Cidade da Imagem é um grupo de desenvolvimento criativo e de propriedade intelectual. Sua missão é estruturar projetos originais que facilitem o desenvolvimento das indústrias de entretenimento, educação, pesquisa, hotelaria, tecnologia e criatividade do Brasil.

A CEO da Cidade da Imagem, Sylvia Arone, falou sobre essa parceria com a Prefeitura de João Pessoa e revelou quais os cursos que, em breve, estarão à disposição da população.

“Todas as áreas aqui do Conventinho vão ser transformadas com equipamentos super tecnológicos, desde biblioteca para população, sala de dança e espaços de pós-produção, de áudio, de imagem. A gente vai criar uma fábrica de novelas com Jayme Monjardim. A gente vai trazer uma empresa de Virtual Production, da Inglaterra, que vai capacitar jovens de João Pessoa para trabalhar com esse tipo de técnica. Teremos projetos para mães, para deficientes e autistas. Enfim, a ideia é que as crianças e jovens aprendam tudo com muita tecnologia”, disse.