No quadro “Sou do Campo”, do programa Conexão Caturité, o professor Fábio Agra Medeiros, engenheiro agrônomo e especialista em agroecologia, trouxe informações sobre o cultivo de cebolinha e seus benefícios para a saúde.

O professor destacou as propriedades nutricionais da planta, que contém vitaminas A e C, além de minerais como potássio e cálcio.

Ele também explicou as melhores condições de cultivo, desde a temperatura ideal, de 13 a 24 graus Celsius, até cuidados com a irrigação.

Fábio ainda falou sobre a importância de agregar valor ao cultivo de cebolinha, sugerindo que agricultores invistam no processamento e comercialização de seus produtos para melhorar a renda.

