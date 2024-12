Podcast: assessora faz balanço das ações da Empaer-PB em 2024

No quadro “Sou do Campo”, do programa Conexão Caturité, Maria de Lourdes Farias da Silva, assessora social da Empaer-PB, fez um balanço das ações realizadas em 2024.

Ela destacou o trabalho desenvolvido nos 22 municípios da região de Campina Grande, com foco em políticas públicas e parcerias com prefeituras, associações e outras entidades.

Entre as ações, Lourdinha mencionou encontros com conselhos, apoio a artesãos e a realização de eventos comemorativos, como o mês da mulher e o mês do meio ambiente.

Ela também falou sobre as iniciativas de incentivo à juventude rural, a promoção de cursos e treinamentos, além da participação em feiras e exposições regionais.

Maria de Lourdes ainda enfatizou o impacto das políticas públicas, como o Crédito Rural e o programa Incluir Paraíba, que beneficiaram milhares de famílias.

Ouça o podcast aqui.