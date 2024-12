Governador anuncia expansão do pagamento unificado do vale-refeição na Paraíba

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), anunciou nesta sexta-feira (20), o pagamento unificado no valor de R$ 600,00 no vale-refeição para os servidores do estado que estão dentro dos critérios do benefício. Anteriormente, os valores variavam entre R$ 350,00 a R$ 150,00 e o governo se comprometeu em acabar com a distorção no pagamento aos beneficiários.

“Era um valor para cada servidor. Era uma verdadeira torre de babel e agora nós estabelecemos inicialmente que todos eles já seriam beneficiados com o valor que nós nivelamos em R$ 600,00. Então, todo mundo que recebia e recebia menos de 600, passou a receber esse valor. Essa foi a primeira parte e a partir de janeiro nós vamos começar a implantar para os outros servidores que não têm”, explicou.

Segundo ele, esse pagamento já estava programado pelo governo dentro das ações previstas do exercício financeiro do próximo ano e a partir de janeiro, quem não tem e que ganha um salário mínimo e que preencha os requisitos que a lei estabelece, começarão a receber, ratificou Azevêdo.