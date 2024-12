Catálogo de Experiências Turísticas da Paraíba é lançado em João Pessoa

As atividades turísticas da Paraíba ganharam um novo impulso para atrair ainda mais visitantes ao estado com a produção do Catálogo de Experiências Turísticas, lançado nesta sexta-feira (20), em João Pessoa.

O conteúdo, que ficará disponível no formato digital, apresenta 26 rotas e roteiros turísticos do estado, que foram formatados este ano pelo Sebrae/PB. Além da instituição, a construção do material contou com o apoio da PBTur e da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico estadual (STDE).

O evento de lançamento do catálogo foi realizado no Centro Turístico Tambaú e contou com a participação de gestores públicos e também de empreendedores e agentes de turismo de todo o estado.

A gestora de Turismo e Economia Criativa do Sebrae/PB, Regina Amorim, destacou que a formatação desses novos destinos, através do programa de Agentes de Roteiros Turísticos (ART), beneficia pelo menos 80 municípios envolvidos nos atrativos, distribuídos do litoral ao sertão.

O catálogo está disponível nesse link: https://heyzine.com/flip-book/f6f9d57e80.html#page/16, que ficará também no site da PBTur e dos municípios parceiros.

“O programa dos ARTs, desenvolvido pelo Sebrae, está trazendo novas rotas e roteiros de turismo no Brasil e na Paraíba não é diferente. Nosso território é rico, não só de belezas naturais, mas de saberes e de fazeres, de um povo resiliente e forte. Lembramos que 90% desse território está no bioma da caatinga que nos fazer ver o quanto ele é rico de biodiversidade”, disse Regina Amorim.

A gestora ainda lembrou outros dois destinos paraibanos que agora foram inseridos, recentemente, em um roteiro especial da Embratur: a rota Encantos da Paraíba, que se estende entre os municípios de Cabedelo e Santa Rita, e a rota Terra dos Potiguaras, que agrega as comunidades indígenas do litoral norte do estado. “Isso foi muito bom para desmistificar que o pequeno negócio também tem seu devido valor”, frisou.

O presidente da PBTur, Ferdinando Lucena, reforçou a importância do Catálogo de Experiências para divulgar as belezas do estado também entre os municípios e fortalecer a economia dessas cidades, focando no turismo. “Vamos garantir que as nossas experiências turísticas sejam promovidas e divulgadas nos nossos principais mercados emissores, acelerando o turismo na Paraíba”, disse.

Por sua vez, a secretária da STDE, Rosália Lucas, falou sobre o crescimento do setor turístico no estado, que passou de 2 mil empresas, em 2022, para quatro mil, em 2024. Além disso, ela lembrou que o Catálogo de Experiências reforça a diversidade de atrativos que a Paraíba possui. “O turista que vem à Paraíba tem diversas opções. O estado tem atraído turistas de diversos perfis para viver essas experiências, do litoral ao sertão”, comentou.

Agente de roteiro turístico, Danylo Aguiar é responsável pela construção do roteiro Encantos do Rio Paraíba, que está no catálogo da Embratur e no Catálogo de Experiências Turísticas do estado. Para ele, ter esses atrativos inseridos tanto na divulgação local quanto nacional é um importante passo para mostrar as potencialidades turísticas da Paraíba e também do Nordeste.

“O guia vem para consolidar essa nova estruturação da oferta nos nossos territórios. Construímos um roteiro de base sustentável, envolvendo a comunidade ribeirinha, marisqueiros, barqueiros, coco de roda para trabalhar um turismo de experiência e não só as belezas naturais”, acrescentou.

Homenagens – Ainda durante o evento desta sexta-feira, Regina Amorim recebeu duas homenagens por sua atuação em prol do turismo e desenvolvimento do empreendedorismo no setor em todo o estado. Ela recebeu um troféu do Sindicato dos Guias de Turismo da Paraíba, e um reconhecimento dos empreendedores responsáveis pela rota Seridó Paraíba.