STTP intensifica fiscalização nas vias centrais de Campina Grande

Com o objetivo de diminuir o número de sinistros (acidentes), orientar a população sobre seus direitos e deveres no trânsito e melhorar a mobilidade nas vias centrais de Campina Grande, a Prefeitura, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), está lançando, neste final de ano, a campanha “Desacelere! Seu bem maior é a vida”, que é o lema das campanhas de educação definido pela Secretaria Nacional de Trânsito para o ano de 2025.

A campanha acontece através de ações educativas dos Agentes e Educadores de Trânsito, nas principais avenidas da cidade, com base no que é estabelecido no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). Além disso, a STTP está intensificando a fiscalização de trânsito no centro da cidade, com maior presença dos Agentes, em viaturas dos tipos automóveis e motocicletas.

Este trabalho é complementado com ampla publicidade por meio de mídias impressas (panfletos, adesivos e outdoors) e do Painel de Mensagens Variáveis (PMV), que fica na Avenida Brasília, na entrada da cidade.

As mensagens dispostas nestes materiais e utilizadas nas abordagens dos Agentes são direcionadas aos motociclistas, que estão envolvidos em cerca de 80% dos sinistros, reforçando que atitudes simples, como colocar e afivelar o capacete, são necessárias para protegê-los.

Outro ponto trabalhado é a necessidade de se respeitar os limites de velocidade, uma vez que o desrespeito a esses limites é a principal causa de sinistros graves no Brasil. Por fim, a problemática relacionada ao ato de conduzir veículos tendo ingerido bebidas alcoólicas também é enfatizada.

“Infelizmente, cerca de 90% dos sinistros têm como principal causa o fator humano, como atesta o nosso Núcleo de Estudos de Acidentes de Trânsito (NEAT). Então, estamos reforçando nosso contato direto com a população para que as pessoas compreendam seu papel na segurança viária. Além disso, para que o público aproveite as compras de fim de ano com tranquilidade, estamos intensificando a presença de nossos Agentes nas vias centrais, ampliando o trabalho de fiscalização e educação”, explicou o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro.

Os outdoors estão colocados nas Avenidas Francisco Lopes de Almeida (próximo ao Detran), Almirante Barroso (no antigo terreno do Hospital João Ribeiro), Assis Chateaubriand (Complexo Judiciário), Manoel Tavares (lado oposto ao Atacadão); além das ruas Pedro II (esquina com Nilo Peçanha) e Antenor Navarro (esquina com Getúlio Vargas).