Relatório do TCU aponta mais de 500 obras paralisadas na PB

Um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) aponta que a Paraíba enfrenta um grave problema: mais de 500 obras federais estão paralisadas no estado, sendo a maior parte nos setores de saúde e educação. Entre elas, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) é um dos destaques negativos, com mais de 30 obras inacabadas, afetando diretamente a infraestrutura acadêmica.

A UFPB, que oferece mais de 7 mil vagas para novos estudantes anualmente através do Enem, é um sonho para muitos alunos de todo o Brasil.

Com foco em pesquisa e iniciação científica, a universidade pública representa uma oportunidade única para quem busca uma formação de qualidade e novas perspectivas profissionais. No entanto, as obras paradas comprometem o desenvolvimento pleno das atividades acadêmicas.

No campus 1, em João Pessoa, os prédios inacabados são reflexo desse cenário desolador. Corredores abandonados e estruturas pela metade são uma constante. Segundo a superintendência de infraestrutura da UFPB, o número de obras paradas chega a 34, distribuídas pelos cinco campi da instituição no estado.