Projeto de requalificação do Cassino Eldorado é aprovado em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplan) recebeu, nesta quarta-feira (18), a aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep) para o projeto de requalificação do antigo Cassino Eldorado.

O prédio, localizado na Rua Manoel Pereira de Araújo, é tombado como patrimônio histórico pelo Iphaep e faz parte do conjunto da Feira Central, declarada Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil, pelo Iphan. Essa aprovação é um marco significativo para o plano de revitalização da Feira Central, que busca preservar a história e fomentar o turismo e o comércio local.

O projeto, vencedor de um concurso público nacional promovido pela Prefeitura, em 2023, respeita as diretrizes de preservação e recuperação estipuladas pelo Iphaep. A proposta contempla a restauração da fachada histórica do prédio e adaptações que aliam modernidade e respeito ao valor cultural do imóvel.

Felix Araújo Neto, secretário de Planejamento, comemorou a notícia. “Essa aprovação demonstra o compromisso da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima com a preservação do patrimônio histórico e cultural de Campina Grande. É um passo fundamental para a concretização de um projeto que vai além da preservação. É sobre dar nova vida a um espaço que simboliza a riqueza cultural de nossa cidade. Estamos muito felizes com essa conquista.”

Já o secretário executivo da Seplan, Túlio Duda Paz, enfatizou o cuidado da Prefeitura durante todo o processo.

“Desde o concurso público para a escolha do projeto até a aprovação pelo Iphaep, seguimos com rigor as exigências técnicas e legais. O objetivo é garantir que cada intervenção respeite a memória histórica e atenda às necessidades atuais da população. Essa é uma vitória coletiva”, disse.

Com a aprovação, as obras no Cassino Eldorado devem ser iniciadas em breve, consolidando mais uma etapa do amplo projeto de requalificação da Feira Central de Campina Grande. A iniciativa visa transformar o espaço em um ponto de referência cultural, gastronômico e turístico no Nordeste.

Sobre a Requalificação da Feira Central

A escolha do projeto para a requalificação da Feira Central de Campina Grande ocorreu por meio de um Concurso Público Nacional de Arquitetura e Urbanismo, promovido pela Prefeitura de Campina Grande e organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB).

A equipe vencedora, o Escritório Manoel Belisario Arquitetura com a Oficina Paraibana de Arquitetura (OPA), foi selecionada entre 22 propostas de todo o país.

O contrato com a equipe vencedora, no valor total de R$ 2.468.500,27, inclui o desenvolvimento dos projetos executivos e complementares.

O investimento total para a execução das obras de requalificação da Feira Central está estimado em mais de R$ 50 milhões, recursos garantidos por meio de um financiamento internacional do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).

As intervenções serão realizadas gradativamente, iniciando pela requalificação dos armazéns próximos ao Mercado Central e do Cassino Eldorado, visando minimizar o impacto na rotina dos feirantes e frequentadores.