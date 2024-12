Governo da Paraíba firma contrato com os Correios para distribuição de medicamentos

O governador João Azevêdo celebrou, nesta quinta-feira (19), contrato de prestação de serviços logísticos e transporte de carga com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) visando a distribuição de medicamentos e insumos para os hospitais da rede estadual de Saúde. A assinatura contou com a presença do presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

A previsão é que a logística atenda a 39 unidades de saúde localizadas em todas as regiões da Paraíba. A ação tem o objetivo de otimizar o fluxo de armazenamento e distribuição de medicamentos, garantindo eficiência, controle e segurança ao abastecimento do sistema de saúde estadual.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual ressaltou que a parceria com os Correios irá garantir economia e maior agilidade na distribuição de medicamentos. “A partir desse contrato, vamos poder fazer compras centralizadas, gerando economia para o estado, que contará com a expertise dos Correios, revolucionando a logística e tenho certeza de que seremos referência para outros estados”, frisou.

Com vigência de cinco anos, o contrato com os Correios prevê o armazenamento em dois galpões localizados em Campina Grande e João Pessoa, em espaço de até 10.000 m²; gerenciamento de operações; e expedição de insumos hospitalares e medicamentos.

O presidente dos Correios, Fabiano Santos da Silva, enfatizou que este é o primeiro contrato em âmbito estadual que compreende a logística completa, incluindo armazenamento e transporte, realizados pela empresa. Ele também destacou a satisfação de firmar o contrato com o Governo da Paraíba para prestar um serviço cada vez melhor à população. “Nós agradecemos pela parceria e confiança do governo na nossa empresa pública que está presente em todos os municípios. Os Correios têm a credibilidade da população e esse contrato é muito importante para nós porque vamos contar com toda a nossa estrutura para ajudar o estado a gerir o estoque e entregá-lo de um modo mais eficiente e rápido e estamos muito felizes de participar desse projeto”, sustentou.

O secretário de estado da Saúde, Arimatheus Reis, afirmou que o contrato com os Correios passa a vigorar a partir de janeiro de 2025 e irá modernizar a gestão da Saúde. “A operação com os Correios representa um investimento de R$ 127 milhões em cinco anos e irá atender as 35 unidades hospitalares e 4 UPAs com distribuição de material médico e suprimentos. Até o final do próximo ano, vamos expandir para as 72 unidades da Secretaria, abrangendo almoxarifados, material de expediente e, futuramente, distribuir os medicamentos do Cedmex para que os pacientes possam recebê-los em casa”, explicou.

A operação com os Correios prevê uma movimentação de até 3.339 paletes por mês e cerca de 651 toneladas mensais de insumos hospitalares. Para garantir a conservação de produtos sensíveis, serão disponibilizadas câmaras refrigeradas e gel congelante.

Acompanharam a assinatura do contrato Paulo César (diretor de Operações dos Correios), Sávio Pacheco (gerente de Operações da Superintendência Estadual dos Correios), Leonardo Calado (gerente de Vendas da Superintendência Estadual dos Correios), Francisco Leite (assessor técnico da Superintendência Estadual dos Correios) e Jackson Henrique (superintendente estadual dos Correios).

Também estiveram presentes Patrick Almeida (secretário executivo de Gestão Hospitalar); Edjarde Arcoverde (gerente de Insumos, Bens e Serviços da SES); Renata Nóbrega (assessora de Gabinete da SES); e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador).