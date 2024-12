No programa Conexão Caturité desta quinta-feira (19), a coordenadora do Centro de Zoonoses de Campina Grande, Aretuza Nascimento, destacou a campanha Dezembro Verde, que combate o abandono de animais. Ela reforçou que o abandono é crime, passível de prisão de 2 a 5 anos, e alertou sobre o aumento desses casos no final do ano devido a viagens e mudanças.

Aretuza explicou os serviços oferecidos pelo Centro de Zoonoses, como castração, vacinação antirrábica e atendimento a animais vítimas de maus-tratos.

Também anunciou uma campanha de adoção que ocorrerá neste sábado (21), das 9h às 13h, na Praça da Bandeira, com cães e gatos disponíveis para adoção responsável.

Ouça o podcast completo.