Em entrevista concedida à Rádio Caturité FM nesta quinta-feira (19), Vanduy Farias, proprietário do Balcão Farias e do Atacadão Farias, destacou as ofertas e a variedade de produtos disponíveis para as festas de fim de ano. Com tradição na comercialização de itens típicos da época, como o queijo do Reino Jong, Vanduy reforça a importância da loja no cenário paraibano.

“Temos tudo para a sua ceia de Natal e também de Ano Novo, tanto no Atacadão Farias como no Balcão Farias. Hoje, já somos referência na Paraíba, não apenas em Campina Grande, quando se trata do queijo do Reino Jong, porque somos distribuidores desse produto no Estado”, afirmou Vanduy.

Ele também afirma que, embora o queijo Jonguinho já esteja esgotado, o queijo Jong ainda está disponível. “Quem ainda não comprou, tem até a véspera de Natal para garantir o seu presente ou compor a ceia.”

Vanduy ressaltou que, além do queijo do Reino, há outras opções disponíveis, como a manteiga Turro, que também é muito procurada nesta época.

Ele aproveitou a oportunidade de agradecer aos colaboradores e fornecedores. “Sem eles, não estaríamos onde estamos hoje”, disse, destacando o sucesso do Balcão Farias, que completou um ano de reforma recentemente, tornando-se uma loja mais moderna e confortável para os clientes.

O Balcão Farias e o Atacadão Farias funcionam de segunda a sábado, com horário especial na semana que antecede o Natal, abrindo até as 18h na véspera. Além disso, ambos oferecem facilidade de pagamento, aceitando cartões de crédito e débito.

“Estamos à disposição tanto para quem quer comprar em quantidade como para quem deseja adquirir produtos individuais, com o mesmo atendimento de qualidade”, finalizou Vanduy.