Prefeitura de Campina Grande anuncia pagamento do 13º salário e antecipação da folha

A Prefeitura de Campina Grande confirmou o pagamento do 13º salário dos servidores municipais para a próxima sexta-feira, dia 20 de dezembro. Já o salário referente ao mês de dezembro será pago de forma antecipada no dia 30 de dezembro.

O secretário executivo de Finanças, Felipe Gadelha, reforçou as datas e destacou que o pagamento segue o compromisso da gestão com a valorização do funcionalismo público.

Para os trabalhadores contratados, o calendário permanece o mesmo, com o pagamento previsto para o dia 10 de janeiro de 2025.

Com a medida, a administração municipal garante a pontualidade nos pagamentos e contribui para o aquecimento da economia local neste fim de ano.