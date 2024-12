Partage Campina Grande terá horário especial no mês de dezembro

A temporada natalina está a todo o vapor no Partage Campina Grande. As atividades continuam durante todo o mês de dezembro, e o shopping também contará com horário especial de funcionamento.

Com o objetivo de proporcionar mais comodidade e atender à demanda crescente dos consumidores durante o período natalino, o shopping terá horário especial até 23 de dezembro, funcionando das 10h às 23h. Na véspera do Natal, dia 24, o Partage abrirá das 10h às 18h, e a academia funcionará das 9h às 14h.

No feriado natalino, 25, o shopping não abrirá. Na terça-feira, 31 de dezembro, o funcionamento das lojas, quiosques, áreas de lazer e praça de alimentação será das 10h às 16h, e a academia 9h às 14h, respectivamente. O cinema funcionará conforme a programação.

Já no dia 1 de janeiro, o shopping terá o funcionamento facultativo com o funcionamento das lojas Outback, Divino Fogão, Giraffas, Mc Donald’s, Bob’s e Spoleto das 11h às 21h e o cinema conforme programação.

“Este é um período muito aquecido no varejo e uma das datas mais aguardadas do ano. Buscamos ampliar nosso horário de funcionamento para proporcionar ainda mais conforto para que nossos consumidores possam aproveitar ao máximo”, afirma Wagner Silva, superintendente do Partage Campina Grande.

Serviço:

Horário de funcionamento especial no Partage Campina Grande

Até 23 de dezembro: das 10h às 23h

Terça-feira, 24 de dezembro: operações das 10h às 18h; academia, das 9h às 14h

Quarta-feira, 25 de dezembro: fechado

Terça-feira, 31 de dezembro: lojas e quiosque, das 10h às 16h; academia, das 9h às 14h

Quarta-feira, 1 de janeiro: facultativo

Cinema: conforme programação

Mais informações em partagecampinagrande.com.br