Um encontro promovido por empresários do Trade Turístico de Campina Grande marcou o início de uma nova fase do tradicional ‘Convention Bureau’, nesta terça-feira (17).

Segundo os participantes, a nova identidade do grupo será ‘Campina Grande Convention Bureau’, que tem como presidente o empresário Pablo Jatobá (atual coordenador de Turismo de Campina Grande) e como vice o também empresário André Motta, ambos do ramo hoteleiro.

O antes ‘Paraíba Convention Bureau’, foi criado no ano de 2003, por alguns outros empresários do ramo do Turismo, com o objetivo de intensificar a divulgação da cidade.

Este ano, parte desses nomes estão empenhados em retomar todo esse trabalho, unindo todo o Trade campinense, com o plano de solidificar o desenvolvimento Turístico da Rainha da Borborema durante todo o ano.

A participação no Campina Grande Convention Bureau é aberta a quem queira colaborar com os planos, somando forças em prol da cidade.

“Estamos voltando com força total, na perspectiva de marcar o nome de Campina no calendário turístico nacional. É um trabalho feito a muitas mãos, sobretudo pelas de quem conhece muito o setor e o mercado”, disse o presidente Pablo Jatobá.