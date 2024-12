Campina Grande recebe Selo UNICEF nesta quinta

Campina Grande será contemplada nesta quinta-feira, 19 de dezembro, com o Selo UNICEF, uma premiação que destaca o comprometimento da cidade com a promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Com isso, a cidade se qualifica como um exemplo de excelência no atendimento a essa população, tendo alcançado altos índices de desempenho nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Paulo Neto, da Secretaria de Assistência Social de Campina Grande, destacou a importância do selo, que é concedido a municípios que se dedicam de forma exemplar ao desenvolvimento e bem-estar das crianças e adolescentes.

“Este é o quarto selo que Campina Grande recebe, e é um reconhecimento do trabalho árduo que temos feito ao longo dos últimos quatro anos. Desde o início, com o prefeito Veneziano, que ganhou o primeiro selo, passando por Romero Rodrigues, que recebeu dois selos, até agora, com o prefeito Bruno Cunha Lima, que foi contemplado com o selo referente ao período de 2021 a 2024”, explicou Paulo Neto.

Ele ressaltou que a conquista do selo é fruto de um compromisso contínuo da gestão municipal, e que o trabalho realizado não é fácil. “São mais de 1.500 dias de esforços, e o selo não é uma obrigação, mas uma escolha corajosa. Quando um prefeito opta por essa adesão, ele coloca uma lupa gigante sobre o município, sendo avaliado por uma organização internacional, que analisa rigorosamente se as metas foram cumpridas”, afirmou.

O Selo UNICEF exige que os municípios atendam a critérios específicos e cumpram metas em diversas áreas, incluindo saúde, educação e assistência social.

“Esse selo só é concedido quando todos esses indicadores são comprovados, e nós temos orgulho de dizer que conseguimos superar grandes desafios. Por exemplo, aumentamos de 18% para 94% a cobertura vacinal das nossas crianças, o que é um avanço significativo”, contou Paulo Neto.