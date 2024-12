Alerta: novo golpe com mensagens falsas sobre suspensão de CNH

A Direção do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) volta a alertar aos condutores de veículos sobre o golpe que continua operando no Estado, bem como em outras unidades da federação.

Trata-se de notificações falsas enviadas por diversos meios, como SMS, WhatsApp e e-mail, que imitam comunicações reais realizadas pelos Detrans, com mensagens informando que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor está com processo de suspensão, ou até de cassação, em andamento.

Ao acessar o suposto link de consulta, o cidadão é direcionado a uma página falsa que simula o sistema GOV.BR, do Governo Federal.

Ao preencher os enunciados, o resultado mostra dados pessoais do condutor, supostas informações da infração cometida e valores, além de um campo com a opção “regularizar”.

Sobre isso, o Detran-PB orienta ao condutor que receber alguma notificação nesse sentido (suspensão ou cassação de CNH), por meios que não sejam os oficiais, não acesse e denuncie à Ouvidoria ou órgãos policiais do estado.

Os contatos do Detran com os condutores e proprietários de veículos são realizados pelos canais oficiais amplamente divulgados. É fundamental que o cidadão acesse o site oficial do órgão, para consultar se tem infração registrada no veículo ou até mesmo processo de suspensão ou cassação aberto contra a pessoa.

Assim como os demais, o Detran da Paraíba, quando acionado, orienta que as vítimas procurem uma delegacia de Polícia Civil, a fim de registrar um Boletim de Ocorrência, para investigação dos casos.

O cidadão tem também a opção de baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), onde será possível consultar possíveis infrações cometidas.

A ferramenta permite que o cidadão faça adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), para ser avisado quando houver uma nova infração registrada e, inclusive começar a receber as notificações exclusivamente de forma eletrônica.