Os dias 24 e 31 de dezembro, datas que antecedem as comemorações de Natal e Ano Novo, serão ponto facultativo no Estado da Paraíba. A portaria do Governo do Estado nº 835 assinada pelo secretário da Administração, Tibério Limeira, foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (17).

Conforme a portaria, o ponto facultativo é aplicado a todos os servidores da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, devendo ser preservado o funcionamento dos serviços essenciais.