Prefeitura de Campina Grande faz confraternização na Casa da Esperança

A Prefeitura de Campina Grande, por meio do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA) e da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), promoveu neste último domingo (15) a confraternização de fim de ano para as crianças e adolescentes assistidos pelas Casas da Esperança, unidades de acolhimento da SEMAS.

A ação foi uma parceria do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Semas, por meio da Diretoria de Proteção Social Especial. O evento recebeu apoio da loja de brinquedos RiHappy.

Participaram da ação o secretário municipal de Assistência Social, Fábio Thoma; o presidente do CMDDCA, Paulineto Sarmento e a diretora da Proteção Social Especial da Semas, Ana Cleide Rotondano.

A equipe da TV Nordestina estava na ocasião e captou imagens para a produção de um documentário sobre o Natal das Crianças em Acolhimento nas Casas da Esperança I, II, III e IV.

A programação incluiu momentos de diversão nos brinquedos de arvorismo, com tirolesa, banho de piscina, atividades lúdicas, passeios a cavalo e de charrete. Foi oferecido o almoço natalino, com direito a visita do Papai Noel e a entrega de diversos presentes pela equipe da Rihappy.

“Hoje estamos aqui em mais uma confraternização das crianças das casas de acolhimento, um momento de descontração em que elas vão estar se confraternizando e celebrando esse momento natalino”, disse Ana Cleide, diretora da Proteção Social Especial da Semas.

Paulineto Sarmento, presidente do CMDDCA, celebrou mais um ano de confraternização natalina com as crianças.

“É com muita alegria que o Conselho celebra, junto com a Diretoria de Proteção Social Especial, a realização dessa confraternização, trazendo as crianças que estão acolhidas nas Casas da Esperança. A gente sabe como é a vulnerabilidade e esse dia é um momento diferente, em que elas tiveram, lazer, convivência comunitária e esse momento com o Papai Noel, com o suporte de todos os educadores e profissionais da rede de proteção à criança”, ressaltou.

A empresária Rosimeire Pontes, proprietária da Rihappy Campina Grande, disse ser um imenso prazer participar da ação.

“A gente colabora há uns cinco anos com essa participação dos presentes para as crianças. E a gente fica muito feliz em ver os olhinhos delas brilhando, ansiosas pelo momento de entrega com o Papai Noel”, declarou Rosimeire.

“São momentos como este que fazem a gente ver que realmente vale o trabalho que temos realizado pelas crianças e adolescentes. Fica o nosso agradecimento a cada parceiro que colaborou para a realização dessa confraternização tão especial”, declarou o secretário da Semas, Fábio Henrique Thoma.

A programação especial de Natal ainda prevê, para esta semana, a apresentação do Coral da Casa da Esperança e a entrega do Selo Unicef, cerimônia que celebra o reconhecimento dos municípios brasileiros que são destaque nas políticas públicas para as crianças e adolescentes.