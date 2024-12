João Pessoa recebe prêmio como um dos destinos mais comercializados de 2024

A cidade de João Pessoa conquistou, nesta segunda-feira (16), em Santo André (SP), o Prêmio Parceiro Preferencial, uma honraria que distingue a capital paraibana como um dos destinos mais comercializados pela CVC Corp, uma das maiores operadoras de turismo da América Latina.

O prêmio vem em decorrência do maior investimento feito pela Prefeitura em promoção do destino em todos os tempos. João Pessoa registrou maior crescimento em vendas proporcionais no Brasil, em 2024.

O secretário de Turismo, Daniel Rodrigues, recebeu o troféu representando o prefeito Cícero Lucena. “Assumimos o compromisso de avançar nos projetos para tornar João Pessoa um destino acessível, seguro, inclusivo e para estarmos nas principais prateleiras do mercado nacional”, enfatizou.

A mensagem escrita no troféu resume o trabalho realizado pela Prefeitura da Capital, acrescentou o secretário: “Conectando histórias e construindo o futuro do Turismo”.

O Prêmio Parceiro Preferencial é um projeto comercial lançado pela CVC em setembro deste ano e que disponibilizou ferramentas para que todos os agentes de viagens da operadora no Brasil tivessem a oportunidade de vender os destinos com maior apelo turístico.

João Pessoa, então, se tornou um tipo de ‘queridinha’ do mercado, com resultados que colocaram a cidade como uma das mais procuradas do País, com aumento expressivo nas vendas.

O CEO da CVC Corp, Fábio Godinho, disse, no lançamento da campanha, que a operadora pretendia vender todos os fornecedores, mas direcionando volume maior para os preferenciais, como a capital paraibana.