Com o término das atividades escolares marcado para o próximo dia 18 de dezembro, a Casa da Criança Dr. João Moura, localizada no bairro São José, em Campina Grande, intensifica a mobilização para arrecadar alimentos destinados às cestas básicas que serão distribuídas às famílias das 270 crianças atendidas pela instituição.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, a diretora da instituição, Maria Bethânia, destacou a importância das doações para garantir que as crianças tenham alimentação adequada durante o recesso escolar.

“Faltam 120 cestas que estamos confeccionando e necessitamos de alguns itens como biscoito cream cracker, café, Cremogema ou qualquer tipo de massa que dê para a criança comer. Também precisamos de leite e óleo. São esses itens que a gente está faltando e fazemos esse apelo para que as pessoas possam doar, pois as crianças entram de recesso agora dia 18, e já na quinta-feira precisam ter algo para comer em casa, para não sentir falta do café da manhã, do almoço”, salientou.

Bethânia reforçou que as doações podem ser entregues diretamente na sede da Casa da Criança, situada na Rua Dr. João Moura, nº 487, no bairro São José, por trás do Parque do Povo. Além disso, há a opção de agendar a coleta dos produtos. “Para doar, pode deixar os produtos na creche, ou a gente também pode mandar o motorista pegar. E você pode vir à nossa instituição conhecer o nosso trabalho, conhecer o quantitativo de crianças e ter acesso também a elas”, frisou.

A instituição também disponibiliza uma conta bancária para contribuições financeiras via Pix, utilizando o CNPJ 08.854.515/0001-60. As cestas básicas, que incluem 35 itens essenciais, representam um importante apoio às famílias atendidas pela instituição. “É uma cesta bem recheada, com 35 itens, que já ajuda bastante”, completou Bethânia.

A Casa da Criança Dr. João Moura tem uma longa trajetória de assistência às crianças em situação de vulnerabilidade e continua contando com o apoio da comunidade para transformar a realidade de muitas famílias.