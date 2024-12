Podcast: aprenda tudo sobre o cultivo da beterraba

No quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, o professor e engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros compartilhou dicas sobre o cultivo da beterraba, uma hortaliça rica em nutrientes e amplamente utilizada em sucos e saladas.

A beterraba é originária do sul e leste da Europa e do norte da África, adaptando-se melhor a altitudes acima de 800 metros, em regiões de clima mais ameno, como o Brejo paraibano.

O solo ideal deve ser leve, bem drenado e com pH corrigido entre 6 e 6,5 para garantir seu pleno desenvolvimento.

O ciclo de cultivo varia de 60 a 100 dias, dependendo do método utilizado, e a colheita ocorre quando as raízes atingem de 6 a 8 cm de diâmetro. Além disso, o professor destacou a importância de aproveitar as folhas, que possuem maior concentração de nutrientes, como ferro, fósforo e potássio, do que a raiz.

Fábio Agra reforçou também o impacto positivo do consumo da beterraba na saúde, especialmente para atletas, devido aos seus efeitos vasodilatadores. Por fim, incentivou os ouvintes a conhecerem mais sobre o universo agrícola e divulgou as matrículas da Escola Agrícola da UEPB, campus 2.

Ouça o podcast abaixo