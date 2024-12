Cartórios das Varas Criminais são unificados em Campina Grande

O Diário da Justiça eletrônico do Tribunal de Justiça publicou a Resolução nº 36/2024, dispondo sobre a criação e implantação do Cartório Judicial Unificado para as Varas Criminais comuns do Fórum Affonso Campos, localizado na Comarca de Campina Grande.

A medida, assinada pelo presidente do TJPB, desembargador João Benedito da Silva, tem como objetivo aprimorar a organização administrativa, garantir maior celeridade processual e melhorar a prestação jurisdicional na área criminal.

O novo Cartório Unificado Criminal será coordenado pelo juiz diretor do Fórum, que atuará como coordenador geral. Este será auxiliado por um coordenador adjunto, indicado pelo coordenador Geral e designado pelo presidente do TJPB.

A estrutura também contará com um chefe de cartório de justiça unificado; dois chefes de cartório judiciais adjuntos e servidores específicos para organização de pautas de audiências criminais e operacionalização de atividades administrativas.

*com informações ascom