No quadro “Sou do Campo”, do programa Conexão Caturité, Geneilson Evangelista, assessor regional de crédito rural da Empaer em Campina Grande, destacou a importância do manejo integrado de pragas e doenças na agricultura.

Ele explicou que a técnica combina métodos químicos, biológicos e culturais para garantir maior eficiência no controle de pragas, reduzir custos e minimizar impactos ambientais.

Geneilson ressaltou que ações como rotação de culturas, uso de sementes resistentes e avaliação técnica do nível de infestação são fundamentais para o sucesso da prática.

Ele incentivou os agricultores familiares a procurarem os escritórios da Empaer para orientações técnicas e adoção de estratégias que promovam maior produtividade com sustentabilidade.

Ouça o podcast abaixo