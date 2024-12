O Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, na Região Metropolitana de João Pessoa, registrou um aumento de fluxo de passageiros (embarcando e desembarcando) de 22,1% no mês de novembro, em relação ao mesmo período do ano passado. Passaram pelos portões do aeroporto 148.009 passageiros. No acumulado do ano, o aumento foi de 13,3%, com 1.452.823 pessoas viajando por meio do Castro Pinto. Esse número já supera a movimentação de todo ano de 2023, quando o Castro Pinto recebeu 1.431.433 passageiros, um crescimento de 16,2%, em relação a 2022.

O número de passageiros deve ser ainda mais ampliado. Conforme a Aena Brasil, a capital paraibana terá um aumento de 14% na oferta de assentos, com 538.926 lugares disponíveis em 3.132 pousos e decolagens de dezembro de 2024 a janeiro de 2025. Haverá voos extras para 10 destinos no Brasil, entre eles Brasília, Congonhas, Confins, Guarulhos e Galeão.

O secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, comemorou o resultado e afirmou que a cidade está pronta para superar as expectativas dos visitantes.

Conforme o secretário, a Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Governo do Estado, tem trabalhado no sentido de oferecer o que há de melhor na cidade, como segurança, mobilidade, serviços, acessibilidade e inclusão.

“João Pessoa é um destino que tem apresentado excelentes resultados em razão das inúmeras ações que estamos desenvolvendo nos últimos quatro anos. Estamos participando de mais férias de turismo, promovendo mais capacitações de agentes de viagens, assim como famtours e fampress”, pontuou.

Os dados foram divulgados, nesta sexta-feira (13), pela Aena Brasil, concessionária que administra seis aeroportos do Nordeste. Além de João Pessoa, Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte (CE), Maceió (AL), Aracaju (SE) e Recife (PE).