Senador tranquiliza paraibanos sobre continuidade das obras da BR 230:

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), por meio de vídeo divulgado nesta sexta-feira (13), nas suas redes sociais, tranquilizou os paraibanos sobre a continuidade das obras de duplicação e triplicação da BR 230, em Campina Grande e João Pessoa, respectivamente.

Ele divulgou a informação correta e precisa sobre as verbas federais para a execução dos dois trechos.

“Hoje, mais uma vez e de uma forma indevida, alguns trazem que o Governo Federal e o Ministério dos Transportes fazem cortes, e isso não procede. São remanejamentos para outras obras que já estão com medições pagas e, sendo assim, como nós temos orçamento para esses dois trechos você remaneja para outra obra e esses recursos voltaram. Apenas isso. Inclusive isso já aconteceu neste ano”, destacou Venexziano.

Ele lembrou que esta não foi a primeira vez, este ano, que tentaram espalhar informações equivocadas sobre supostos cortes.

“Existem desinformações e também maldades, pois tem pessoas que trazem como se fossem cortes, sem fazer a distinção técnica do que é corte e remanejamento. As obras continuam com seu curso normalíssimo”, reafirmou Veneziano, ao assegurar a continuidades destas obras.