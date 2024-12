Presidente do TJPB faz inauguração da reforma do Fórum de Campina Grande

“Que estas instalações renovadas sejam um símbolo do nosso compromisso com a excelência da prestação jurisdicional”, declarou o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), desembargador João Benedito da Silva, durante a entrega das obras de reforma e modernização do prédio do Fórum ‘Affonso Campos’, da Comarca de Campina Grande. A solenidade foi realizada na manhã desta sexta-feira (13).

A Comarca de Campina Grande, que abrange também os municípios de Boa Vista, Lagoa Seca e Massaranduba, tem uma grande demanda de processos, e a reforma do Fórum foi vista como um passo importante para garantir um ambiente mais eficiente e funcional para o sistema judiciário.

O presidente da Corte afirmou que acompanhou todo o processo de reforma, e destacou que um ambiente de trabalho adequado e confortável é fundamental para o bom desempenho das atividades.

“Juízes e servidores necessitam de condições apropriadas para bem executar suas funções, assim como os jurisdicionados merecem um espaço digno e acolhedor quando buscam a prestação jurisdicional”, disse o presidente do TJPB.

A juíza Ana Christina Soares Penazzi Coelho, diretora do Fórum Affonso Campos, asseverou que esta reforma não significou uma simples melhoria da infraestrutura física do fórum.

“Estamos aqui promovendo um Poder Judiciário mais inclusivo, mais democrático e mais eficiente”, comentou. Para a magistrada, as obras concluídas representam um compromisso sólido com a evolução contínua do sistema de justiça, para o povo e pelo o povo.

“Este é o Poder Judiciário pensando para o futuro: comprometido, não somente com a aplicação da lei, mas, especialmente atento ao contexto social e humano em que vivemos e preocupado com a eliminação de todas as formas de desigualdade”, enfatizou a magistrada.

A colaboração entre as diferentes equipes do TJPB foi destacada pela diretora Administrativa, Gisele Alves Barros Souza, como fundamental para o sucesso da reforma.

“Essa parceria foi essencial para atender às demandas da comarca, promovendo um ambiente judiciário que prioriza acessibilidade, segurança e sustentabilidade”, disse Gisel Alves.

Já a gerente de Engenharia e Arquitetura do TJPB, Marieta Tavares, expressou sua satisfação com o resultado alcançado, que visa proporcionar melhor qualidade no trabalho dos servidores, magistrados e, principalmente, atender de forma mais eficaz aos cidadãos.

“Foram grandes passos alcançados aqui em Campina Grande para que o trabalho seja desenvolvido com a melhor qualidade, e quem ganha são os jurisdicionados, servidores e magistrados”, pontuou.

As obras no prédio do fórum foram iniciadas no ano passado. Entre os serviços realizados, destaque para: troca de forro e luminárias; substituição do sistema de climatização; adequação dos poços e da caixa de corrida dos elevadores; instalação de novos elevadores; reforma da subestação; adequação do pavimento térreo (incluindo diretoria, banheiros e copa); manutenção corretiva, incluindo impermeabilização da cobertura; adequação dos banheiros do pavimento térreo; substituição de todo o mobiliário, em conformidade com as normas de ergonomia; e substituição gradual de grande parte das divisórias dos setores.

Durante a solenidade, o desembargador João Benedito foi homenageado por magistrados e servidores com a comenda Ordem dos Tropeiros da Justiça Campinense, como demonstração de gratidão pela realização da reforma do Fórum Affonso Campos.

A mesma comenda foi entregue também ao gerente do Fórum, Agnelo Oliveira, em reconhecimento pelos serviços prestados à instituição ao longo de muitos anos.

–

A cerimônia de entrega das obras de reforma e modernização do Fórum Affonso Campos contou com a presença de diversas autoridades do Poder Judiciário e da administração pública.

Entre os presentes, estavam os desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho (Corregedor-Geral de Justiça), Ricardo Vital de Almeida (Diretor da Escola Superior da Magistratura), Aluízio Bezerra Filho e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Também marcaram presença os juízes auxiliares da Presidência do TJPB, Fábio Araújo e Lua Yamaoka, e o juiz Alexandre Trineto, presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba (AMPB).

O evento também contou com a presença do secretário municipal de Planejamento de Campina Grande, Félix Araújo Neto, e do advogado Jorge Lima Filho. Além disso, estavam presentes diretores, gerentes e servidores do Tribunal de Justiça da Paraíba.

Ainda este mês, o desembargador João Benedito vai entregar as reformas dos fóruns das unidades de Água Branca, segunda-feira (16), e Patos, terça-feira (17), ambas no Sertão do Estado.

Recentemente, o presidente entregou as reformas dos fóruns de São José de Piranhas, São João do Rio do Peixe e Princesa Isabel, além da revitalização do Palácio da Justiça.