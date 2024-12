A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (Secob), concluiu esta semana mais uma etapa importante do Parque Evaldo Cruz. Foram entregues banheiros masculinos e femininos, fraldários e espaços acessíveis para pessoas com deficiência e crianças. Também foram finalizadas cinco salas que serão usadas para diferentes atividades, ainda a serem definidas pela gestão.

A obra do Parque Evaldo Cruz está em sua terceira fase e essa etapa reforça o compromisso da Prefeitura em oferecer um espaço moderno, acessível e preparado para atender às diferentes necessidades da população. Toda essa estrutura de banheiros, fraldário e salas ocupa uma área de cerca de mil metros quadrados e teve um custo aproximado de R$ 500 mil.

As obras da terceira etapa do Parque Evaldo Cruz deverão ser retomadas no início de 2025, após a conclusão da revisão e ajustes nas planilhas de orçamento e de obras. Até o momento, já foram investidos R$ 28 milhões na revitalização do Parque Evaldo Cruz, garantindo os avanços nas etapas já concluídas e preparando o espaço para as próximas fases das obras.

Com esse investimento, o espaço está sendo transformado em um importante ponto de lazer, cultura e convivência no coração da cidade, oferecendo à população uma área moderna e funcional, e que a população – seja de Campina ou visitantes – possa desfrutar do espaço do Parque.

“O Parque Evaldo Cruz oferece equipamentos e um amplo espaço de lazer, proporcionando um ambiente agradável que permite às famílias desfrutarem dessa área verde e do silêncio no coração da cidade. O parque está bonito”, destacou o secretário de Obras, Joab Machado.

A primeira etapa do parque, entregue em 28 de maio, foi concluída em nove meses e revitalizou cerca de 25 mil metros quadrados. A segunda etapa foi finalizada em 2 de outubro, acrescentando mais 25 mil metros quadrados de áreas de lazer. Ao todo, já são mais de 50 mil metros quadrados disponíveis para que a população desfrute de momentos de lazer e bem-estar.

A Prefeitura trabalha para garantir que as obras sejam concluídas no prazo e com qualidade. O objetivo é oferecer um espaço completo e bem estruturado para a população de Campina Grande.

O Parque Evaldo Cruz é uma das grandes iniciativas de transformação urbana da cidade. Com a conclusão da terceira etapa, o local se tornará um ponto de encontro ainda mais acessível e acolhedor para moradores e visitantes.