Podcast: STTP agradece projeto do VLT para Campina Grande

No quadro Trânsito e Mobilidade Urbana, do programa Conexão Caturité, o superintendente da STTP, Victor Ribeiro (foto), falou sobre a assinatura do termo de cessão da linha férrea para Campina Grande, que aconteceu na terça-feira, 10.

Ele destacou a importância do projeto do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) para melhorar a mobilidade urbana da cidade.

Victor agradeceu ao prefeito Bruno Cunha Lima e ao senador Veneziano Vital pela articulação que possibilitou o avanço do projeto. O projeto executivo, que já conta com recursos federais garantidos no valor de R$ 7,3 milhões, deve ser entregue até abril, permitindo avanços significativos na mobilidade urbana e no tráfego de veículos.

Além da assinatura, Victor mencionou a continuidade do trabalho de articulação política para garantir mais recursos para outras áreas de mobilidade e infraestrutura em 2025. A expectativa é que o VLT traga melhorias concretas para o deslocamento dos campinenses nos próximos anos.

Ouça o podcast.