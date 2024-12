Podcast: saiba como fazer uma decoração sustentável no fim de ano

No quadro Ambientando do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo trouxe dicas práticas de decoração sustentável para as festas de fim de ano.

Ela destacou o uso criativo de materiais que já temos em casa, como bolas de Natal antigas, galhos secos, retalhos de tecido e potes de vidro.

A proposta enfatiza escolhas conscientes, reutilizando itens, usando materiais naturais como folhas e frutas, e preferindo iluminação em LED, que consome menos energia.

Além de ajudar o meio ambiente, essas ideias criam uma decoração única, econômica e cheia de personalidade.

