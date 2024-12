Dia de Santa Luzia: conheça a história da protetora dos olhos

Nesta sexta-feira, 13 de dezembro, a Igreja Católica celebra o Dia de Santa Luzia, considerada a protetora dos olhos e um exemplo de fé inabalável. A data é comemorada em todo o mundo para homenagear a santa que, segundo a tradição, dedicou sua vida a Cristo e enfrentou o martírio sem renunciar à sua fé.

O padre Eude Araújo, pároco da Paróquia São Lucas, no bairro do Estreito, em Campina Grande, relembrou, durante entrevista à Rádio Caturité FM, a história de Santa Luzia, destacando sua coragem e devoção.

“Luzia nasceu em Siracusa, na Sicília, por volta do ano 283. Após perder o pai, foi criada pela mãe, que a prometeu em casamento. Durante uma peregrinação ao túmulo de Santa Águeda, ela teve um momento de entrega a Deus, onde recebeu a revelação de que seria perseguida, mas se tornaria venerada. Mesmo diante de torturas e perseguições, Luzia continuou firme na fé. Seus olhos foram arrancados pelos perseguidores e milagrosamente se regeneraram, o que originou a devoção a ela como protetora da visão”, explicou.

Padre Eude também deixou uma mensagem de reflexão para os tempos atuais. “Vivemos perseguições diferentes hoje, não físicas como no tempo de Luzia, mas morais e espirituais. A mensagem que deixo é: resista e combata o bom combate, guardando sempre a fé e o amor a Deus”, pontuou o pároco.

O oftalmologista e devoto Guilherme Augusto destacou a importância de Santa Luzia como inspiração para os profissionais de saúde ocular e para a fé dos pacientes.

“Santa Luzia é um exemplo de santidade, de onde queremos chegar após nossa vida terrena. Como oftalmologista, santifico meu trabalho com sua intercessão. Muitos pacientes chegam ao consultório confiando em sua proteção, especialmente neste dia 13 de dezembro. Seu nome significa luz, aquela que enxerga, e nos lembra que precisamos enxergar a luz de Deus em tudo, não apenas com os olhos do corpo, mas também com os olhos da alma”, salientou.

Ouça a reportagem completa.