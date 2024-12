Deputado solicita perfuração de poços em Matinhas

O deputado estadual Inácio Falcão (PC do B) vem reforçando a destinação de emendas, e a apresentação de requerimento, pedindo melhorias na distribuição de recursos hídricos para os paraibanos.

Um dos mais recentes, foi o requerimento 16.637/2024, apresentado na Assembleia Legislativa da Paraíba, aonde solicita ao Departamento Nacional de Obras contras as Secas(Dnoc’s), que realize a perfuração de 10(dez) poços artesianos no município de Matinhas, conhecido regionalmente como “a terra da laranja”.

Inácio, na justificativa do requerimento, pontua a força da produção agrícola do município, mas que também sofre com problemas de irrigação nos períodos de estiagem.

“A perfuração de poços artesianos é um pleito que visa propiciar aos moradores daquela localidade combater os efeitos da estiagem, que atualmente atravessam. Ressaltamos a importância desse benefício, tendo em vista que não contam com esse recurso, o que acaba inviabilizando o desempenho de suas atividades agrícolas, tão necessária ao seu sustento familiar”, destaca Inácio no texto.

A propositura está em pauta na Casa de Epitácio Pessoa, para ser aprovada nas próximas sessões.