A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa constatou redução no valor do litro da gasolina em 17 postos de combustíveis. Já o etanol baixou de preço em 37 estabelecimentos. A pesquisa foi realizada nesta quinta-feira (12) em 115 postos. Desses, 88 mantiveram o preço da gasolina comum e 68, o do etanol.

O preço do litro da gasolina comum em João Pessoa oscila entre R$ 5,73 e R$ 5,99 (pagamento à vista), uma variação de 4,5%. O menor valor pode ser encontrado em dois estabelecimentos – Posto Ferrari (Centro) e Elesbão (Água Fria). O maior preço foi detectado no Posto Almeida, no Bairro dos Novais.

Gasolina aditivada

A variação no preço do combustível encontrada pelo Procon-JP é de 6,2%. O litro da gasolina aditivada está custando entre R$ 5,84 e R$ 6,20. Para pagamento em dinheiro, o menor valor praticado está no Posto Valentina, localizado na Rua Flodoaldo Peixoto Filho. O maior preço está no Maxi Posto, em Oitizeiro.

Etanol

Considerando os 115 postos pesquisados, o etanol oscilou entre R$ 3,88 e R$ 4,29, para pagamento à vista. A diferença de preço aumenta quando o cliente escolhe pagar no cartão e varia entre R$ 4,05 e R$ 4,29. O Posto Opção Alternativa, em Cruz das Armas, é onde há o menor valor, já o maior está sendo encontrado no Posto Opção, em Manaíra.

Diesel Comum

O preço do diesel comum oscilou entre R$ 5,55 e R$ 5,99, uma variação de 7,9%. Para pagamento em dinheiro, o menor valor praticado foi encontrado apenas no Posto Primeiro de Maio, em Jaguaribe. O diesel comum está mais caro no Posto Elesbão, em Água Fria. Não foram encontrados postos aceitando pagamento no cartão.

Diesel S10

Já o diesel S10 oscila entre R$ 5,55 (Posto Almeida-Paratibe) e R$ 6,19 (Posto D&D-Bairro dos Estados), para pagamento em dinheiro. A diferença de preço é de R$ 0,64, ou seja, uma variação de 11,5%.

Gás Natural

O preço do gás natural foi encontrado entre R$ 4,99 em quatro postos. Já o maior valor, R$ 5,09 foi verificado em cinco estabelecimentos.

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa (joaopessoa.pb.gov.br) ou do Procon-JP (procon.joaopessoa.pb.gov.br).