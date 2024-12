Turismo: João Pessoa entra em lista global da Booking.com

A pesquisa anual de Previsões de Viagem da Booking.com para 2025 colocou João Pessoa como destaque no mundo como destino tendência. A pesquisa apontou que os viajantes brasileiros vão repensar suas maneiras de viajar e sair do convencional para descobrir destinos menos lotados (83%), embarcar em retiros de longevidade (78%) ou optar por atividades noturnas para escapar das temperaturas mais altas (57%).

Na lista dos destinos tendências globais para 2025, junto com a Capital paraibana, estão San Pedro de Atacama, Chile; Sanya, China; Trieste, Itália; Tromsø, Noruega; Willemstad, Curaçao; Tignes, França; Naha, Japão; Villajoyosa, Espanha; e Houston, Estados Unidos.

A pesquisa foi encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que planeja viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. No total, 27.713 pessoas em 33 países e territórios participaram da pesquisa. Os participantes responderam a uma pesquisa online em julho/agosto de 2024. Os destinos tinham que estar entre os 1.000 mais reservados na Booking.com entre 15 de junho de 2023 e 15 de julho de 2024. A lista resultante foi ordenada por aumento anual. Houve uma leve curadoria dos destinos para garantir a distribuição geográfica.

A inclusão de João Pessoa nesse seleto ranking de destinos mundiais foi celebrado pelo secretário de Turismo, Daniel Rodrigues. A pesquisa, conforme o secretário, enfatiza a localização privilegiada da cidade, como o ponto mais oriental das Américas, onde o Sol nasce primeiro e que oferece um combo de natureza, segurança, infraestrutura, acessibilidade e inclusão. “São itens aos quais trabalhamos diuturnamente para oferecer o melhor para os nossos visitantes, para que a experiência deles supere as expectativas’, afirmou.

A Booking.com apontou ainda, que João Pessoa é admirada como um local verde, a cidade oferece aos viajantes a chance de admirar sua beleza natural com uma visita ao Jardim Botânico. Já para quem procura passar um dia mais cultural, uma boa opção é uma visita ao tradicional Centro Histórico de João Pessoa e às muitas belas igrejas da cidade, incluindo a Igreja São Francisco. Para relaxar, Picãozinho, Seixas e Caribessa são áreas famosas ao longo da costa, enquanto a Ilha de Areia Vermelha e a Praia do Jacaré são imperdíveis para aproveitar o Sol.

Os viajantes também podem visitar o Mercado de Tambaú para aprender mais sobre o artesanato local, incluindo bordados, cerâmica e técnicas de crochê. Outra opção interessante é o passeio cultural no Catamarã do Forró, no Rio Paraíba, para comer pratos tradicionais, dançar quadrilha e apreciar o forró.