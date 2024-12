Crianças e adolescentes atendidos pelo Cras Bodocongó recebem presentes

A manhã e a tarde desta quinta-feira, 12, foram de muita festa e alegria para crianças e adolescentes atendidos pela Prefeitura de Campina Grande, por meio do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), Bodocongó, serviço mantido pela Secretaria de Assistência Social (Semas), com a realização da confraternização das crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos (SCFV). Na oportunidade, foram entregues os brinquedos do projeto Cartinhas para Papai Noel.

Ao todo, 47 crianças e adolescentes foram ‘apadrinhados’ com bonecas, chuteiras, carrinhos, motos, entre outros brinquedos. As festas tiveram ainda bolo, pipoca e docinhos.

Antes da entrega, houve a exibição de um vídeo com as principais atividades do grupo, realizadas durante o ano. Maria Sofia Rodrigues, 9 anos.

“Meu sonho era ganhar uma roupa do ‘Lilo & Stitch’, o meu desenho preferido. Vou, inclusive, usar para sair com as minhas amiguinhas. Estou muito feliz”, disse a garota, que ficou surpresa ao abrir o presente.

Quem também teve o pedido atendido, foi Victor Samuel, 8 anos, filho único, que ganhou uma moto grande, do jeitinho que queria.

“Fiquei muito feliz, era o meu sonho ter uma moto grande e agora vou me divertir muito com meus amiguinhos. Obrigado Papai Noel”, disse o garoto. “Ver a alegria dessas crianças e o brilho no olhar de cada um, não tem preço. A nossa gratidão a todos que adotaram uma cartinha e proporcionaram esse momento tão especial para eles. Desde a compra do presente, até as mensagens de carinho dirigidas a cada uma delas. Estamos todos muito gratos”, disse a pedagoga Alcylene Martins, que junto com a equipe, fez a entrega dos presentes.

Para a coordenadora do Cras, Raquel Souza, é importante trazer esse sentimento para essas crianças, em poder pensar e escrever uma cartinha para o Papai Noel e, melhor ainda, sonhar e receber o presente. “É algo imensurável, que faz a diferença na vida de cada uma delas. Muito obrigado aos padrinhos, que em mais um ano, abraçaram essa causa. A nossa eterna gratidão”, ressaltou a coordenadora.