VLT: Campina Grande avança na mobilidade urbana com a cessão da linha férrea

A assinatura do Termo de Cessão da linha férrea de Campina Grande, realizada nesta terça-feira (10), em Brasília, marca um passo decisivo para a modernização da mobilidade urbana da cidade.

O ato oficializa o início da implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), popularmente conhecido como “Metrô de Superfície”. O projeto, desenvolvido pela Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), visa transformar o transporte coletivo e melhorar a infraestrutura viária da cidade.

Para o prefeito Bruno Cunha Lima, o dia representa um marco histórico para Campina Grande. “Hoje é um dia para guardar na memória. A partir de agora, assumimos a gestão da linha férrea que atravessa a cidade, um passo decisivo para a integração e o desenvolvimento urbano de nossa cidade”, afirmou. Ele ressaltou que o VLT beneficiará diretamente 120 mil campinenses que dependem do transporte coletivo e destacou o trabalho conjunto com lideranças políticas locais e nacionais, para tornar o projeto realidade.

A solenidade contou com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, que presidiu a cerimônia; além dos senadores Veneziano Vital do Rêgo e Efraim Filho; do deputado federal Romero Rodrigues; e de autoridades municipais, como o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro e os vereadores Saulo Noronha, Luciano Breno e Saulo Germano.

A concessão da linha férrea abrange um trecho urbano de 16,5 quilômetros e será uma das principais etapas do projeto, que prevê um investimento de cerca de R$ 100 milhões, na revitalização da infraestrutura ferroviária, prevista para começar no segundo semestre de 2025.

A obra incluirá a modernização da Estação Nova, que se transformará em um centro integrado de mobilidade, oferecendo maior acessibilidade e conectividade entre diferentes modais de transporte.

O prefeito Bruno Cunha Lima destacou que a assinatura representa a realização de uma demanda histórica da população, com benefícios que vão além da simples melhoria no transporte público.

“Este é um projeto que vem sendo trabalhado desde 2021, com estudos técnicos e planejamento para o uso dos trilhos no transporte urbano. Estamos, agora, dando o primeiro passo para oferecer uma solução eficiente e moderna para a mobilidade de nossa cidade”, disse Bruno.

Além da revitalização da linha férrea, a Prefeitura de Campina Grande assegurou, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), os recursos necessários para a realização do projeto executivo.

A integração do VLT com o sistema de transporte de ônibus é uma das principais metas, otimizando o deslocamento da população e proporcionando mais conforto e rapidez nos deslocamentos.

Durante a solenidade, o prefeito também fez questão de agradecer aos aliados e apoiadores que contribuíram para a viabilização da cessão da linha férrea, destacando o empenho do senador Veneziano Vital do Rêgo, do ministro Renan Filho, do senador Efraim Filho e do deputado Romero Rodrigues. abrindo caminho para a transformação de Campina Grande em uma referência em transporte público no Brasil.

O superintendente da STTP, Vitor Ribeiro, destacou o empenho da equipe da autarquia de trânsito, para diagnosticar a situação da linha férrea e construir a proposta do VLT para submeter ao Governo Federal.

“Praticamente todos os setores da STTP trabalharam de forma integrada, para realizar estudos minuciosos sobre a linha férrea e a partir daí indicar o que será necessário para implantar o VLT. Essa cessão da malha ferroviária e a obtenção dos recursos, premia a competência administrativa e o planejamento sólido para melhorar ainda mais a mobilidade urbana de Campina Grande”, enfatizou.

O VLT será um instrumento de conexão social, cortando a cidade de Sul a Norte e facilitando o acesso aos polos jurídico, comercial, educacional e de saúde. Com essa nova infraestrutura, Campina Grande não apenas melhora o transporte público, mas também dá um passo importante para o seu desenvolvimento sustentável e integrado.