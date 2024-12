Trânsito: deputado comemora aprovação da Lei Kelton Marques

A Câmara dos Deputados aprovou nessa terça-feira (10), o projeto do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), mais conhecida como Lei Kelton Marques, que reforça a punição para motoristas que provocarem acidentes de trânsito sob efeito de álcool ou drogas.

A lei leva o nome de um paraibano, que trabalhava como motoboy, e morreu em um acidente de trânsito. Para o deputado, o dia foi histórico e emocionante com a aprovação da lei que representa mais uma conquista que simboliza justiça, segurança e respeito à vida.

“É o resultado de muito trabalho, diálogo e, sobretudo, da força de quem nunca desistiu de lutar por um futuro melhor”, ressaltou o deputado, agradecendo ainda ao relator, o deputado Júlio Lopes (PP/RJ), que sintetizou tudo o que se espera do projeto e aos pares que aprovaram a importante matéria.

“O que motivou isso foi um acidente na Paraíba, mas a gente pensou no país como um todo. Então, fizemos uma lei para contribuir com o nosso país e diminuir os acidentes de trânsito na nossa nação. Dedico essa vitória a todas as famílias que esperam por um trânsito mais seguro”, destacou o deputado.