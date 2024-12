O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, participou nesta terça-feira (10) da solenidade de cessão da linha férrea ao município, um marco importante para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na cidade. Durante o evento, o prefeito enfatizou a importância do projeto para o desenvolvimento urbano e a melhoria da mobilidade. Ele também agradeceu o comprometimento de lideranças políticas que se envolvem para viabilizar essa conquista.

“A cidade cresceu e a linha hoje corta Campina Grande. Vai ser de uma importância enorme para a integração de pessoas, do setor produtivo, de saúde. Seja com o investimento do Ministério dos Transportes, do Governo Federal ou do município, teremos nos próximos meses uma conquista histórica”, afirmou Bruno.

O prefeito lembrou o impacto que a chegada do trem teve na cidade no início do século passado e comparou a relevância do novo projeto para a população. “A chegada do trem, em 1º de junho de 1907, mudou a história da cidade. Campina Grande é marcada por um antes e um depois da chegada do trem. E eu posso ter a mais absoluta certeza de que a qualidade de vida das pessoas, especialmente o que mais precisa, será transformada com esse projeto de mobilidade da cidade”, destacou.

Bruno também enalteceu o papel das lideranças envolvidas. “Estamos fazendo história. Esse projeto terá a digital de todos vocês que cooperaram. Por isso, nossa eterna gratidão. Temos a certeza de que estamos construindo o futuro”, concluiu.

O projeto do VLT promete melhorar significativamente o transporte público na cidade, ligando diferentes regiões e proporcionando mais eficiência e conforto para os cidadãos. A iniciativa conta com o apoio do Ministério dos Transportes e do Governo Federal, além de recursos municipais e articulação de representantes como os senadores Veneziano Vital do Rêgo (MDB) e Efraim Filho (União Brasil), o ministro Renan Filho e o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos).