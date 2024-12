O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, está preparado para celebrar a Semana Natalina com uma programação especial voltada para pacientes, acompanhantes e colaboradores. A gerente administrativa Juliana Andreza destacou, em entrevista à rádio Caturité FM, o objetivo da iniciativa. “Trazer o espírito natalino para dentro da unidade hospitalar, proporcionando momentos de amor, serenidade e esperança em um ambiente muitas vezes associado ao sofrimento e à tensão”.

A festividade começa com a chegada do Papai Noel, transportado pelo Corpo de Bombeiros em um caminhão ABT, na recepção principal do hospital. Acompanhado de personagens lúdicos, o “bom velhinho” promete encantar não só as crianças, mas também os adultos, como destacou Juliana. “Dentro de nós, todos temos uma criança que precisa dessa magia, principalmente em momentos de dor”.

Atletas do Treze, Campinense e Serra Branca vão visitar as alas pediátricas e a UTI para distribuir presentes e levar alegria aos pequenos pacientes.

Na programação musical, sob a regência do capitão Vanderley, a banda da Polícia Militar fará uma apresentação especial no jardim do hospital. O espaço aberto foi escolhido para proporcionar um ambiente mais leve e acolhedor, abrangendo tanto pacientes quanto acompanhantes e colaboradores.

O encerramento ficará por conta da banda do Corpo de Bombeiros. A banda, liderada pelo major Paz, garantirá a programação com um repertório natalino. Segundo Juliana, a parceria com o Corpo de Bombeiros é fundamental.

Ela enfatizou que ações como a Semana Natalina refletem o compromisso do hospital com a humanização no atendimento: “O hospital é um ambiente hostil para quem está lá por necessidade, longe de casa e de suas famílias. Esses momentos trazem acalanto e paz, essenciais para pacientes e profissionais”.