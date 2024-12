Nesta quarta-feira, 11 de dezembro, é celebrado o Dia do Engenheiro, uma data que destaca a importância desses profissionais na transformação de ideias em realidade. Em entrevista à Rádio Caturité FM, o engenheiro civil Luís Henrique Soares Pinto (foto) apresentou sua visão sobre os desafios da carreira e o que o motiva no dia a dia.

Para Luís Henrique, um dos principais desafios da profissão está na comunicação. “Você vai lidar com o cliente, muitas vezes vai ligar para um fornecedor para comprar material, vai discutir sobre um projeto com um engenheiro, com um arquiteto, com um mestre de obra. Enfim, vai estar no canteiro instruindo um pedreiro ou um servente, e muitas vezes a linguagem tem que ser adequada para aquele tipo de diálogo. Quando você discute o projeto com engenheiros e arquitetos, usamos termos técnicos que não podem ser levados para o canteiro. É preciso ter traquejo e adaptar o modo de falar para ser entendido e garantir que o projeto saia conforme o planejado”, explicou.

Sobre as realizações da profissão, Luís Henrique destacou o privilégio de participar de todas as etapas de um projeto. “O ponto mais gratificante para mim é acompanhar o projeto desde as primeiras ideias, sugerindo adequações, participar do pensamento inicial e ver tudo tomando forma. Ver as coisas saindo do papel, seja em uma reforma que beneficia um cliente, na entrega de uma casa que transforma a vida de uma família, ou na construção de equipamentos públicos que melhoram a qualidade de vida de uma comunidade. Essa entrega, essa transformação, é o que mais me realiza como engenheiro”, comentou.

O engenheiro também abordou a atual situação do mercado de trabalho, enfatizando a necessidade de gerenciar equipes e lidar com pessoas de diferentes níveis de formação.

Ouça a entrevista completa.