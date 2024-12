A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realizará nos dias 12 e 13 de dezembro, quinta e sexta, a 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente. O evento acontecerá no Sesc Centro, localizado na Rua Giló Guedes, número 650, a partir das 8h da manhã. A conferência tem como objetivo promover debates e buscar soluções para as questões ambientais e climáticas que afetam a cidade.

O secretário de Serviços Urbanos, Sargento Neto (foto), destacou a importância do evento e chamou a população para participar. “Deixamos o convite para todas as pessoas que se interessam pela questão do meio ambiente e pelos problemas climáticos que estamos enfrentando. Teremos cinco palestrantes, discutiremos votações para escolha dos delegados que irão representar o município em pautas ambientais no âmbito estadual e nacional”, explicou.

Entre os temas planejados, estão projetos que podem ser desenvolvidos em Campina Grande e levados para outros níveis de gestão. O secretário reforçou que a Secretaria de Serviços Urbanos não se limita a ações como poda e supressão de árvores, mas tem um papel crucial na conscientização e educação ambiental.

“Trabalhamos a educação ambiental desde as primeiras fases da vida, nas escolas municipais, com programas voltados para crianças, adolescentes e também para o público em geral. Nosso principal objetivo é sensibilizar a população sobre o cuidado com o meio ambiente, melhorando o clima e garantindo sustentabilidade. Essa é uma problemática que afeta não só Campina Grande, mas todo o país e o mundo”, ressaltou.

Um dos desafios ambientais apontados por Sargento Neto é a questão da limpeza urbana. Ele destacou que Campina Grande enfrentou um problema com pontos irregulares de lixo, que chegam a mil locais espalhados pela cidade. “Por falta de educação ambiental, muitas pessoas descartaram resíduos de forma inconveniente, prejudicando o meio ambiente e podendo ser multadas em valores que chegam a R$ 8 mil”, alertou.